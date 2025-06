Juventus agli ottavi del Mondiale, contro chi gioca ora? Quattro possibili avversarie

La vittoria del 22 giugno contro il Wydad Casablanca porta la Juventus agli ottavi del Mondiale per Club: in arrivo la nuova avversaria, dal gruppo H.

Due vittorie su due. Come da pronostico pre-Mondiale, la Juventus ha battuto gli emiratini dell'Al-Ain e dunque i marocchini del Wydad Casablanca, superati il 22 giugno per 4-1 nella seconda partita del torneo con una grande prova di Yildiz. In virtù di tale risultato, Madama si qualifica agli ottavi, in attesa che venga determinata la posizione: sarà prima o seconda, con il passaggio del turno che coinvolgerà anche una tra le due squadre già affrontate e il Manchester City, ultima avversaria bianconera nel girone.

Nonostante sia già arrivata la qualificazione, la Juventus non può essere a conoscenza della prossima avversaria al Mondiale, considerando le ultime gare del proprio raggruppamento (G) e quelle dell'H, che il tabellone prevede incroci proprio le sorti del team bianconero.

La Juventus, che con il passaggio agli ottavi ha ottenuto oltre 7 milioni di dollari (che si sommano a quelli già incassati) ha ora una rosa di quattro possibil avversarie, che cambieranno a seconda della posizione nel girone e delle qualificate provenienti dal gruppo H.