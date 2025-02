La Juventus ci riprova per Adeyemi: poteva arrivare mesi fa, nuovi contatti dopo il "no" al Napoli

Dopo il tentativo del Napoli, le strade tra Adeyemi e la Serie A possono incontrarsi in estate: c'è la Juve sul giocatore del Dortmund.

Nonostante il mercato si appena concluso le squadre già iniziano a muoversi sotto traccia per mettere le basi a quello che succederà tra qualche mese, a partire da giugno. E in questo senso la Juventus ha ripreso i contatti per Karim Adeyemi.

L'esterno del Borussia Dortmund poteva lasciare il club già l'estate scorsa e a gennaio invece ci ha provato concretamente il Napoli, senza però arrivare alla fumata bianca.

Adeyemi è un giocatore che piace da tempo a Cristiano Giuntoli e alla Juve in generale, tanto che proprio i bianconeri furono tra coloro che si erano mossi per il tedesco. Perché la trattativa non si concluse positivamente e cosa può succedere adesso.