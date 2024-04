Juve Stabia promossa: i campani tornano in Serie B dopo 4 anni

La formazione campana può finalmente festeggiare il ritorno in Serie B, dopo l'ultima partecipazione risalente alla stagione 2019/2020.

Il sogno assume finalmente i connotati della più dolce delle realtà: la Juve Stabia vince aritmeticamente il girone C di Serie C ed è promossa in Serie B con tre giornate d'anticipo.

Una promozione arrivata nello scontro diretto giocato contro il Benevento allo Stadio Ciro Vigorito, terminato 0-0, che corona un'annata semplicemente straordinaria da parte della formazione allenata da Guido Pagliuca.

La Juve Stabia, infatti, si è posizionata al comando del torneo già dopo sei giornate, per poi inscenare una cavalcata pressoché priva di sbavature, valsa il pass per il salto in Serie B, a quattro anni di distanza dall'ultima partecipazione.