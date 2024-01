L'olandese è in cima alla lista dei desideri bianconeri per l'estate: pronta un'offerta da 40 milioni più bonus per l'Atalanta.

Il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus ha un solo nome ed è quello di Teun Koopmeiners. Il club bianconero ha messo in cima alla lista dei desideri per l'estate il centrocampista olandese di proprietà dell'Atalanta. Secondo quanto riferito da Sky, dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato, Madama sarebbe già pronta a sedersi al tavolo con i vertici della Dea per formalizzare un'offerta ufficiale. L'articolo prosegue qui sotto