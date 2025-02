Juventus a Como, perché Vlahovic non gioca più: panchina per turnover, scelta tecnica o condizioni non al meglio? Ancora fuori

Per l'ennesima volta nell'ultimo periodo Vlahovic è in panchina: anche a Como la scelta è ricaduta su Kolo Muani.

Thiago Motta ha dribblato ogni domanda sul dualismo Kolo Muani-Vlahovic, respingendo al mittente qualsiasi questione sul possibile inserimento di entrambi nell'undici bianconero. Tra un 'è più importante la squadra' e un 'potrebbe anche non giocare nessuno dei due', l'ex mister del Bologna non ha approfondito il discorso riguardo al serbo, oramai seconda scelta della Juventus.

Arrivato dalla Fiorentina per 83 milioni nel gennaio 2022, Vlahovic non ha certo ripagato il costo investito dalla Juventus tre anni fa, risultando più lontano da una conferma in maglia bianconera nelle prossime stagioni. Anche contro il Como, come capitato nelle ultime uscite, il serbo parte dalla panchina sottolineando il suo ruolo da alternativa al nuovo titolare Randal Kolo Muani.

La scelta di Thiago Motta è nuovamente ricaduta verso il nuovo arrivato, andando avanti per la sua strada a caccia di una continuità di risultati (tradotto come vittorie) che in stagione non si è mai praticamente vista.