Justin Kluivert show col Bournemouth, ma il futuro può essere in Spagna grazie a Fortes: "Perfetto per l'Atletico Madrid"

L'ex giallorosso Justin Kluivert sta spopolando in Premier League e il suo agente, José Fortes, rivela: "Mi piacerebbe molto che tornasse in Spagna".

Mai, mai, mai Justin Kluivert aveva disputato una stagione del genere. Da talento incapace di esprimersi pienamente a Roma, il figlio d'arte (di Patrick) è semplicemente esploso al Bournemouth, in Premier League.

Nel campionato che lo ha accolto nel 2023, completando il suo giro d'Europa dopo Germania (Lipsia), Francia (Nizza) e Spagna (Valencia), Kluivert è finalmente diventato qualcuno: quest'anno è già a quota 12 centri, nonostante non faccia il centravanti. Si tratta di un primato personale, nonostante al termine della stagione manchi ancora un bel po': il suo precedente record erano le 10 reti segnate con l'Ajax nel 2017/18.

Vero, metà dei goal Kluivert li ha collezionati su rigore, fondamentale in cui in questa stagione è sorprendentemente diventato infallibile trasformandone sei su sei. Ma poco cambia: i suoi progressi sono divenuti lampanti per tutti. Anche per l'Olanda, che lo ha convocato per il doppio quarto di finale di Nations League poi perso proprio dal dischetto contro la Spagna.

A proposito di Spagna, ecco che la Liga potrebbe palesarsi nuovamente all'orizzonte di Kluivert. Ed è proprio questa la speranza di José Fortes, uomo di punta del Team Raiola e agente che cura gli interessi, tra gli altri, proprio di Kluivert.