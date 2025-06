Jovic non rinnova, proposto Gudmundsson e le voci su Vlahovic: come sarà il nuovo attacco del Milan

Pochi punti fermi nell'attacco del Milan, Allegri cerca un nuovo bomber dopo gli addii di Abraham e Jovic. Intanto viene offerto Gudmundsson.

L'attacco del Milan sta cambiando pelle. In attesa di definire il futuro di Tammy Abraham, saluta i rossoneri Luka Jovic.

D'altronde l'ultima stagione è stata molto deludente anche a livello realizzativo e neppure il buon finale è bastato al serbo per strappare la conferma.

Allegri ha in mente altri nomi per rinforzare il reparto e considerato che i rossoneri non giocheranno le coppe una rosa extra-large sarebbe controproducente.

Da qui la decisione di non rinnovare il contratto di Jovic e guardare altrove, tra sogni e obiettivi più realistici.