Jovic in gruppo: gioca titolare Genoa-Milan o va in panchina? La probabile formazione dei rossoneri

Genoa vs AC Milan

Luka Jovic ha smaltito la lombalgia e sarà disponibile per Genoa-Milan di lunedì: la decisione di Conceicao sull'impiego del serbo.

Dopo Emerson Royal, in casa Milan la casella infortunati risulta depennata anche del nome di Luka Jovic.

Infermeria totalmente vuota per i rossoneri, che in tandem con quello del terzino brasiliano possono sorridere per il recupero dell'attaccante serbo.

In stato di grazia, l'ex Eintracht, Real Madrid e Fiorentina allo stato attuale rappresenta la certezza più solida del reparto offensivo del Diavolo: ecco perché, il suo rientro, andrà gestito.

Jovic gioca titolare Genoa-Milan o va in panchina?