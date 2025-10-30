Pubblicità
Josep Martinez InterGetty
Vittorio Rotondaro

Josep Martinez è già tornato ad allenarsi con l'Inter: pochi giorni fa l'incidente costato la vita a un anziano

Il portiere spagnolo si è rivisto ad Appiano Gentile, a pochi giorni dall'incidente che ha portato alla morte di un 81enne.

Josep Martinez sta vivendo un incubo a occhi aperti: durante la mattinata di sabato, nel tragitto che separa la sua abitazione dal centro d'allenamento dell'Inter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha provocato la morte di un anziano.

Come prevedibile, l'estremo difensore spagnolo non è stato convocato per la sfida alla Fiorentina da Chivu, la cui conferenza prevista alla vigilia è stata annullata.

Chiaramente sotto shock per l'accaduto, Martinez sta cercando di tornare alla normalità nei limiti del possibile: ha sorpreso, a tal proposito, la sua presenza ad Appiano Gentile per lavorare assieme ai compagni di squadra.

  • L'INCIDENTE

    Il sinistro è avvenuto attorno alle ore 9.30 di martedì, nei pressi di Fenegrò in Via Bergamo: secondo le prime ricostruzioni, Martinez non ha potuto evitare l'impatto con la moto-carrozzina di un 81enne, rimasto ucciso sul colpo.

    L'anziano avrebbe invaso la corsia su cui transitava l'auto del giocatore subito dopo aver accusato un malore: inutili i soccorsi, prestati immediatamente dallo stesso Martinez che si è immediatamente fermato per provare a rianimare la sfortunata vittima.

  • MARTINEZ SOTTO SHOCK

    La tragedia ha lasciato il segno nell'animo di Martinez, visibilmente sotto shock e risparmiato da Chivu per Inter-Fiorentina: la stessa società nerazzurra gli ha messo a disposizione uno psicologo, consapevole della delicatezza del momento.

    All'ex Genoa è stato concesso tutto il tempo possibile per riprendersi dal punto di vista emotivo, ma nella giornata di mercoledì ha sorpreso tutti.

  • RITORNO AGLI ALLENAMENTI

    Come riportato da 'la Repubblica', Martinez si è presentato alla Pinetina già all'indomani dell'incidente e giovedì 30 ottobre ha invece svolto un allenamento completo con il gruppo nerazzurro.

    Una scelta che è lo specchio della forza di volontà dello spagnolo, voglioso di tornare a una vita normale dopo lo shock di una tragedia che ha inevitabilmente lasciato il segno.

  • INDAGATO DALLA PROCURA

    Ad oggi Martinez risultato indagato per omicidio stradale: gli inquirenti hanno ordinato il sequestro del SUV su cui viaggiava e del telefono, al fine di verificare se fosse distratto da chat o telefonate al momento del tragico impatto.

