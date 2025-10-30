Josep Martinez è già tornato ad allenarsi con l'Inter: pochi giorni fa l'incidente costato la vita a un anziano

Josep Martinez sta vivendo un incubo a occhi aperti: durante la mattinata di sabato, nel tragitto che separa la sua abitazione dal centro d'allenamento dell'Inter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha provocato la morte di un anziano.

Come prevedibile, l'estremo difensore spagnolo non è stato convocato per la sfida alla Fiorentina da Chivu, la cui conferenza prevista alla vigilia è stata annullata.

Chiaramente sotto shock per l'accaduto, Martinez sta cercando di tornare alla normalità nei limiti del possibile: ha sorpreso, a tal proposito, la sua presenza ad Appiano Gentile per lavorare assieme ai compagni di squadra.