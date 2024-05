José Mourinho al Fenerbahce? La promessa di Yildirim: "L'ho incontrato, lo porterò qui"

Il candidato alla presidenza del Fener promette l'ingaggio del portoghese in caso di vittoria alle elezioni.

A diversi mesi dal suo addio alla Roma, c'è grande curiosità in relazione al futuro di José Mourinho: la sensazione, comunque, è che quest'estate il portoghese tornerà ad allenare.

Non sono poche le ipotesi: c'è chi ha avanzato quella legata all'Arabia Saudita, chi lo rivorrebbe in Premier League o in Bundesliga, dato che si è parlato di Bayern Monaco.

C'è anche quella suggestiva riguardante la Turchia: e a confermarlo è Aziz Yildirim, candidato alla presidenza del Fenerbahce.