Jorrel Hato, l'ultimo baby talento dell'Ajax deciso a trasferirsi all'Arsenal in estate

Il difensore 17enne è una delle poche luci nella stagione 2023-24 dell'Ajax ed è già stato accostato all'Arsenal per il futuro.

L’ultima finestra di mercato di gennaio non è stata certamente da ricordare. La sessione invernale ha comunque visto emergere alcune voci che hanno fatto sperare in un'estate infuocata.

Una di queste voci ha visto l'Arsenal interessato al difensore dell'Ajax Jorrel Hato. In un mondo ideale, Mikel Arteta avrebbe probabilmente portato il diciassettenne in Premier League il mese scorso. Tuttavia, ostacolati da un'estate costosa, i Gunners non sono riusciti a concretizzare il trasferimento. Probabilmente l'Arsenal riaccenderà il suo interesse nei prossimi mesi.

Ma cosa ha reso Arteta così entusiasta del giovane Hato? Vediamolo.