Jorginho e la difesa a 4 cambiano l'Italia: il nuovo modulo di Spalletti non convince

Il 3-4-2-1 schierato contro il Venezuela non ha convinto, l'ingresso di Jorginho ha cambiato la partita: quali indicazioni per Spalletti?

Parlare di bocciatura sarebbe prematuro, forse, di certo l'esperimento tentato da Spalletti contro il Venezuela non ha convinto.

Per più di un'ora infatti, durante la prima amichevole giocata dalla nostra Nazionale negli USA, gli Azzurri sono sembrati in grossa difficoltà. In tutti i reparti.

E anche se Spalletti al termine della partita ha provato a minimizzare l'aspetto tattico, appare evidente come i meccanismi della difesa a tre non siano ancora stati assimilati.

Ma non solo, anche davanti l'Italia ha faticato più del dovuto a rendersi pericolosa, di fatto depotenziando l'unico giocatore in grado di fare la differenza negli ultimi venti metri ovvero Federico Chiesa.