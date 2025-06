Jorginho al Flamengo, è ufficiale: il comunicato del club, ha firmato fino al 2028

Il regista classe 1991 riparte dal Brasile dopo aver chiuso la sua esperienza all'Arsenal: ha firmato per le prossime tre stagioni.

Nuova avventura per Jorginho che saluta, forse in maniera definitiva, il calcio europeo per approdare in Brasile, ovvero dove è nato ma dove non aveva mai giocato. Quantomeno fino ad oggi.

L'ex centrocampista della Nazionale italiana, del Napoli e dell'Arsenal è infatti un nuovo giocatore del Flamengo. Il Mengão ha annunciato in serata l'ingaggio del classe 1991, cresciuto calcisticamente in Italia.

Di seguito il comunicato e i dettagli dell'operazione che vestirà di rossonero il regista italiano.