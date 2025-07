Jonathan David alla Juventus, fissate le visite: i tifosi bianconeri sono pronti ad accoglierlo

David verrà confermato come nuovo attaccante della Juventus a brevissimo: dopo l'arrivo a Torino, le visite, la firma e l'ufficialità.

A meno di colpi di scena e complicazioni, nei prossimi giorni Jonathan David sarà un nuovo attaccante della Juventus per la stagione 2025/2026. Chiusa l'annata 24/25 con l'eliminazione subita al Mondiale per Club, la squadra bianconera si concentra sul calciomercato (sia in entrata che in uscita) per provare a sollevare un trofeo in primavera.

L'accordo con David è stato trovato nelle ultime ore, tanto che in settimana il giocatore canadese arriverà in Italia per svolgere le visite mediche: lo step precedente alla firma sul contratto e all'ufficialità da parte della Juventus è infatti previsto per venerdì, quando i tifosi bianconeri accoglieranno l'ormai ex Lille fuori dal J-Medical.

L'arrivo di David permetterà ai tifosi della Juventus, a caccia di selfie, autografi o semplicemente desiderosi di augurare un in un bocca al lupo, di conoscere il primo volto nuovo della nuova annata.