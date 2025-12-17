Pubblicità
Joao Mario JuventusGetty Images
Lelio Donato

Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? Il futuro del portoghese e le possibili mosse dei bianconeri sul mercato

Arrivato in estate dal Porto nello scambio con Alberto Costa, fin qui non ha mai trovato spazio con Spalletti: Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? I bianconeri potrebbero tornare sul mercato.

L'avventura di Joao Mario alla Juventus potrebbe concludersi dopo pochi mesi.


L'esterno arrivato in estate dal Porto nello scambio con Alberto Costa, infatti, continua a vedere pochissimo il campo. Una situazione che non è cambiata neppure con l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti.

Ecco perché il portoghese e la Juventus, secondo le ultime voci di mercato, starebbero valutando seriamente la possibilità di separarsi già a gennaio.

Ma perché Joao Mario non gioca mai? E chi potrebbe arrivare al suo posto?

  • UNDICI MINUTI IN CAMPIONATO CON SPALLETTI

    Ma quanto ha giocato finora Joao Mario alla Juventus?

    Il portoghese ha collezionato appena undici presenze in bianconero per un totale di 357 minuti. Meno di lui hanno giocato solo Rugani, Cabal, Miretti, Adzic e Zhegrova.

    Da quando è arrivato Spalletti poi Joao Mario è praticamente sparito dai radar. Il tecnico di Certaldo infatti lo ha utilizzato solo per 11' contro la Cremonese in campionato e per un altro breve spezzone in Coppa Italia.

    Mentre l'ultima presenza da titolare di Joao Mario risale addirittura al 20 settembre contro il Verona, quando in panchina c'era ancora Igor Tudor.

    Joao Mario è invece sempre rimasto seduto in panchina nelle ultime cinque partite di campionato e nelle ultime quattro di Champions League.

  • PERCHÈ JOAO MARIO NON GIOCA

    Joao Mario, sulla carta, doveva essere l'esterno destro titolare della Juventus ma fin qui non ha di fatto mai giocato. Perché?

    Igor Tudor all'inizio della stagione aveva spiegato come il portoghese dovesse ambientarsi nel calcio italiano, soprattutto a livello difensivo. Un problema che in parte alla Juventus aveva peraltro già vissuto l'altro portoghese Joao Cancelo.

    Qualche settimana fa invece Luciano Spalletti sembrava aver aperto le porte ad un possibile utilizzo di Joao Mario: "E' un altro giocatore che sto valutando, anche a lui primo o dopo darò dello spazio in campo".

    Finora però di spazio il portoghese continua a non averne visto che Spalletti preferisce schierare McKennie come esterno destro a tutta fascia.

  • JOAO MARIO LASCIA LA JUVENTUS A GENNAIO?

    Considerata la situazione attuale, insomma, non è da escludere che Joao Mario possa lasciare la Juventus già a gennaio.

    Il portoghese non è ovviamente soddisfatto dell'utilizzo in bianconero e sta valutando la situazione insieme ai suoi agenti.

    Ma qual è la posizione della Juventus su Joao Mario? I bianconeri non porrebbero il veto sulla cessione dell'esterno, a patto di rientrare dall'investimento compiuto in estate.

    La Juventus infatti ha acquistato Joao Mario dal Porto a titolo definitivo per 11,4 milioni di euro più 1,2 milioni di oneri accessori. Ora sulle tracce del giocatore ci sarebbero alcuni club di Premier League, tra cui il Crystal Palace.

  • LA JUVE TORNA SUL MERCATO?

    Chiaramente, nel caso in cui Joao Mario venisse ceduto a gennaio, la Juventus dovrebbe tornare sul mercato.

    Attualmente infatti Spalletti non ha di fatto esterni destri a disposizione ed è stato per questo costretto ad adattare il solito jolly McKennie, il cui contratto peraltro scade a giugno 2026.

    Il sogno della Juventus nel ruolo risponde al nome di Marco Palestra, oggi al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta. Sogno probabilmente destinato a restare tale considerato prezzo e concorrenza.

    Ai bianconeri piace anche Malo Gusto del Chelsea dove Maresca nelle ultime settimane lo ha però utilizzato sempre più spesso e che dunque difficilmente si muoverà a gennaio.

    L'opzione più percorribile al momento secondo 'La Gazzetta dello Sport' porterebbe dunque ad un profilo giovane come Mawissa, ventenne oggi al Monaco ma che Comolli ha già avuto al Tolosa.

