Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? Il futuro del portoghese e le possibili mosse dei bianconeri sul mercato

Ma quanto ha giocato finora Joao Mario alla Juventus?

Il portoghese ha collezionato appena undici presenze in bianconero per un totale di 357 minuti. Meno di lui hanno giocato solo Rugani, Cabal, Miretti, Adzic e Zhegrova.

Da quando è arrivato Spalletti poi Joao Mario è praticamente sparito dai radar. Il tecnico di Certaldo infatti lo ha utilizzato solo per 11' contro la Cremonese in campionato e per un altro breve spezzone in Coppa Italia.

Mentre l'ultima presenza da titolare di Joao Mario risale addirittura al 20 settembre contro il Verona, quando in panchina c'era ancora Igor Tudor.

Joao Mario è invece sempre rimasto seduto in panchina nelle ultime cinque partite di campionato e nelle ultime quattro di Champions League.