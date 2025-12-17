Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? Il futuro del portoghese e le possibili mosse dei bianconeri sul mercato

L'avventura di Joao Mario alla Juventus potrebbe concludersi dopo pochi mesi.
L'esterno arrivato in estate dal Porto nello scambio con Alberto Costa, infatti, continua a vedere pochissimo il campo. Una situazione che non è cambiata neppure con l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti.
Ecco perché il portoghese e la Juventus, secondo le ultime voci di mercato, starebbero valutando seriamente la possibilità di separarsi già a gennaio.
Ma perché Joao Mario non gioca mai? E chi potrebbe arrivare al suo posto?