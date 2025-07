L'esterno lusitano è sbarcato all'aeroporto di Caselle: nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Juventus.

Volto nuovo in casa Juventus: dal Porto ecco Joao Mario.

L'esterno portoghese sarà il sostituto di Alberto Costa, pronto a fare il percorso inverso col trasferimento tra le fila dei 'Dragoes'.

Per Joao Mario si tratta della prima esperienza in un campionato estero, avendo fatto tutta la trafila delle giovanili del Porto fino all'esordio in prima squadra e al consolidamento del suo posto all'interno della rosa biancazzurra.