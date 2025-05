Genoa vs AC Milan

L'attaccante portoghese si confessa e racconta come il trasferimento al Milan sia stato un sogno realizzato: "Giocare qui è diverso".

Dopo un ottimo inizio Joao Felix sta vivendo un periodo difficile al Milan.

Il portoghese, infatti, trova poco spazio e quando viene chiamato in causa da Sergio Conceiçao non riesce a lasciare il segno.

Nonostante questo Joao Felix resta convinto della scelta compiuta a gennaio, quando ha lasciato il Chelsea in prestito per trasferirsi in rossonero.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Milan per l'attaccante lusitano è infatti un posto speciale. Un sogno realizzato.