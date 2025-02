Joao Felix-Milan, ruolo e formazione rossonera con il portoghese: chi sono i titolari in attacco ora

Con Joao Felix il Milan completa l'attacco e consegna a Conceicao un giocatore duttile: può giocare ovunque, spazio alla fantasia.

Con un colpo dell'ultimo minuto a sorpresa, il Milan si è assicurato Joao Felix in prestito dal Chelsea. Prima del 4 febbraio, quando scatterà la chiusura del calciomercato invernale, la società rossonera concluderà l'acquisto di uno dei talenti più importanti e costosti degli ultimi anni.

Con Joao Felix, a Milano dopo Gimenez, Conceicao ha per le mani un attacco completamente rinnovato in seguito alla cessione di Morata, così da provare ad avanzare in Champions, vincere la Coppa Italia e risalire la china in Serie A.

Joao Felix, Gimenez, Leao, Pulisic, Abraham, Chukwueze: e ora, quale sarà la formazione titolare del Milan fino al termine della stagione 2024/2025?