Joao Felix al Mondiale per Club? Proposta dal Brasile in vista di giugno

Deludente al Milan, Joao Felix tornerà al Chelsea. Il portoghese non rimarrà però a Londra, ma lascerà nuovamente i Blues.

Joao Felix potrebbe lasciare il continente e giocare in Brasile. Lo scrive AS, che evidenzia come il portoghese sia finito nel mirino del Flamengo, deciso a puntare sull'attuale giocatore del Milan per il prossimo Mondiale per Club.

Dopo mesi decisamente sotto le aspettative con la maglia del Milan, Joao Felix tornerà al Chelsea al termine del prestito, con la porta nuovamente aperta verso una nuova squadra.

Il Flamengo spera di convincere il Chelsea e il giocatore in vista della prossima annata, per averlo in prestito fino al termine del 2025. Attualmente, però, Joao Felix non sembra intenzionato a lasciare l'Europa, deciso a rimanere nel suo continente per provare a dimostrare di essere ancora quello che incantava nei primi anni di carriera.

In prima fila per Joao Felix sembra esserci il Benfica, dove potrebbe rilanciarsi in una squadra che conosce benissimo. Proprio a Lisbona, infatti, il giocatore lusitano ha convinto l'Atletico Madrid a spendere ben 127 milioni di euro per il suo acquisto.