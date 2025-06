Joao Felix e Sterling sul mercato: non giocheranno il Mondiale per Club col Chelsea

Il Chelsea farà a meno di Joao Felix e Sterling nel Mondiale per Club: entrambi sono da considerarsi sul mercato.

Ci sarà anche il Chelsea negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club, in rappresentanza del calcio inglese insieme al Manchester City: londinesi sorteggiati nel Gruppo E con Flamengo, Esperance e Los Angeles FC.

Alla rassegna iridata non prenderanno però parte due giocatori rientrati dai rispettivi prestiti al Milan e all'Arsenal: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Joao Felix e Raheem Sterling non saranno convocati da Enzo Maresca.

Entrambi non fanno più parte del progetto tecnico e sono da considerarsi sul mercato, in attesa che qualche società bussi alla porta dei londinesi per discutere di un eventuale acquisto.