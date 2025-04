Jhon Durán, compagno di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr, accusato di aver infranto la legge: giro in moto senza casco

Il giocatore dell'Al-Nassr accusato di aver guidato in Colombia una moto a tre ruote senza casco. Sono arrivate critiche sui social.

Spiacevole episodio per Jhon Duran, ex attaccante dell'Aston Villa che ha lasciato la Premier League a gennaio per giocare in Arabia Saudita con l'Al-Nassr.

Il compagno di Cristiano Ronaldo infatti è stato accusato di aver infranto la legge guidando una moto a tre ruote senza casco. Sui social sono arrivate delle critiche da parte dei tifosi verso il colombiano per questo comportamento avuto in Colombia, dove Duran si trovava durante la pausa per le Nazionali.

La ricostruzione di quanto avvenuto e i commenti sui social che hanno sottolineato l'imprudenza dell'attaccante.