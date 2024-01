Jerome Boateng alla Salernitana, ci siamo: oggi il summit decisivo

Il difensore tedesco è ad un passo dalla Salernitana: incontro per definire l'accordo contrattuale.

Quello che in un primo istante appariva come un sogno quasi irrealizzabile, ora sta per diventare pura realtà: Jerome Boateng è vicinissimo alla Salernitana.

Il tedesco è il grande nome scelto da Walter Sabatini per regalare un rinforzo difensivo a Filippo Inzaghi: tanta esperienza al servizio del tecnico piacentino e di una squadra alla disperata ricerca di punti fermi a cui aggrapparsi, per conquistare l'agognata salvezza al termine della stagione.

Prossime ore decisive per giungere all'accordo tanto atteso dai tifosi granata che, dopo Franck Ribery, potrebbero abbracciare un altro ex campione del Bayern Monaco.