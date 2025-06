Jeremy Monga: il gioiello conteso tra Chelsea, Manchester City e Real Madrid che il Leicester prova a trattenere

Il 15enne è diventato il secondo più giovane nella storia della Premier nella scorsa stagione, attirando l’interesse di alcuni top club europei.

Il prolifico vivaio inglese continua a sfornare talenti offensivi a ritmo costante, e il nome nuovo sul taccuino degli osservatori è quello di Jeremy Monga, gioiello del Leicester City. A soli 15 anni, l'esterno offensivo ha già fatto parlare di sé, guadagnandosi un posto nella rosa della prima squadra delle Foxes. Il futuro? Sembra già scritto in grande: il cielo è l’unico limite.

Dribblatore audace, tecnico e imprevedibile, Monga combina istinto e pulizia nelle giocate, con un’impressionante lucidità nell’ultimo passaggio e in zona gol. Le sue prestazioni, sia a livello giovanile che nei primi spezzoni con i grandi, smentiscono la sua giovanissima età. E non a caso, alcuni dei maggiori club d’Europa — Chelsea, Manchester City e Real Madrid su tutti — stanno monitorando da vicino la sua situazione contrattuale in vista della scadenza.

Il Leicester, che crede fermamente nel suo potenziale, farà di tutto per trattenerlo almeno nel breve termine, offrendo un progetto tecnico costruito su misura e la possibilità di crescere lontano dalle pressioni dei grandi palcoscenici. Ma con le big già alla finestra, trattenerlo a lungo sarà una sfida tutt’altro che semplice.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo prodigio del calcio inglese...