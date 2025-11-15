Jashari in campo per 90 minuti contro l'Entella: cosa può dare al Milan dopo il rientro dall'infortunio

Allegri ha schierato Jashari in veste di playmaker davanti alla difesa, attorniato dalle mezzali Fofana e Loftus-Cheek nel 4-3-3 con cui è stato mandato in campo il Milan.

Partita da 'tuttocampista' per il classe 2002, andato anche vicino al goal con un sinistro a giro di poco alto sulla traversa. La nota stonata, se vogliamo, è rappresentata dall'errore in uscita che ha permesso alla Virtus Entella di siglare la rete del momentaneo 2-2, macchia di un incontro da cui Allegri ha comunque ricavato indicazioni incoraggianti.