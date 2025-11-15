Jashari in campo per 90 minuti contro l'Entella: cosa può dare al Milan dopo il rientro dall'infortunio

Milan battuto dalla Virtus Entella a Solbiate Arno, ma il risultato era l'ultimo dei pensieri di Massimiliano Allegri: nella testa del tecnico livornese c'era l'intenzione di ridare minuti preziosi a chi il campo, finora, lo ha visto poco o nulla.
Il riferimento è ad Ardon Jashari, rimasto un oggetto misterioso ma di certo per colpe a lui non ascrivibili: il centrocampista svizzero è tornato a riassaporare le sensazioni di una partita dopo aver recuperato dall'infortunio che ha fin qui condizionato la sua stagione.
Con l'ex Club Brugge, Allegri ritrova una pedina preziosa per la zona mediana proprio a ridosso di una partita tutt'altro che banale, il derby contro l'Inter in programma subito al rientro dalla sosta.