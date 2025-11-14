Milan-Entella 2-3 in amichevole, goal di Pulisic e Borsani: chi ha giocato titolare? Formazione e modulo dei rossoneri

Al Felice Chinetti di Solbiate Arno, stadio in cui il Milan Futuro gioca le proprie partite casalinghe del campionato di Serie D, il Milan di Massimiliano Allegri perde 3-2 in amichevole contro la Virtus Entella. Il risultato naturalmente non assume alcun peso né alcuna rilevanza, in quanto il Diavolo si è presentato al test organizzato durante la sosta privo dei Nazionali e con una formazione imbottita di giovani.

Il match, al netto della sconfitta, è tornato utile per far mettere minuti nelle gambe ad Estupinan, Jashari e Pulisic, tutti reduci da infortunio (ancora out, invece, Gimenez, Rabiot e Tomori). In particolare il gioiellino svizzero, alla prima da titolare dopo il lungo stop causato dalla frattura scomposta del perone rimediata a fine agosto in allenamento. Per l'ex Brugge, già subentrato a Parma, 90 minuti in cabina di regia ai lati di Fofana e Loftus-Cheek.

Benzina preziosa nell'ottica del ritrovamento della miglior forma possibile anche per Estupinan - titolare a Parma tra alti e bassi - e per Pulisic (anch'egli in campo per l'intera gara), autore del provvisorio 1-0 su assist di Magrassi.

L'Entella però fa un figurone e approfitta di qualche leggerezza commessa dal Milan, vedi il pallone perso da Fofana a ridosso della propria area che propizia l'assist di Russo ad Ankeye valso l'1-1.

Jashari gioca da 'tuttocampista' e nella ripresa flirta anche col goal, disegnando un sinistro a giro alto sopra alla traversa. Ad accendere il Diavolo però è ancora Pulisic, che innesca la corsa del nuovo entrato Chaka Traoré dal cui piede parte il cross basso per il tap-in vincente di Borsani.

Milan avanti, ma la Virtus dopo circa 9 minuti trova il 2-2: palla regalata in uscita da Jashari, ancora un assist di Russo e incursione con destro deciso di Boccadamo a trafiggere Torriani (sostituto di Terracciano all'intervallo).

Nel finale, l'Entella, riesce addirittura a far sua l'amichevole: ripartenza di Manolo Portanova e sfera filtrante in area per Debenedetti, che a tu per tu con Torriani lo fulmina con un mancino sotto alle gambe.

Milan ko, ma per Allegri indicazioni da chi doveva fornire risposte in termini di condizione.