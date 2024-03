Il commissario tecnico della Nazionale è intenzionato a sfruttare il doppio test amichevole per lavorare sui principi di un nuovo sistema di gioco.

L'Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo giovedì, in Florida a Fort Lauderdale, per affrontare il Venezuela nel primo dei due test amichevoli che vedranno impegnata la Nazionale azzurra.

Un'occasione da sfruttare nel migliore dei modi, dunque, per fare esperimenti a tre mesi dall'inizio di Euro2024.

Tra le soluzioni in cantiere, il tecnico di Certaldo sarebbe infatti pronto a lavorare sui principi della difesa a tre.