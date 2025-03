Italia Under 21-Olanda Under 21 1-2: successo a sorpresa, gli ospiti vincono in nove uomini

A Venezia l'amichevole tra l'Italia Under 21 di Nunziata e i pari età dell'Olanda, passati in vantaggio con Fitz-Jim.

Sconfitta per l'Italia Under 21 nella prima amichevole di questo marzo 2025. Allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia, la rappresentativa di Nunziata perde 2-1 contro l'Olanda, con il rigore di Sebastiano Esposito nella ripresa che non è bastato ad ottenere un risultato positivo. Per gli ospiti il vantaggio di Fitz-Jim e la rete in extratime, nonostante i due uomini in meno.

Partita equilibrata e divertente soprattutto nel primo tempo, con l'Italia che ha avuto diverse occasioni per andare in vantaggio con Koleosho e Gnonto nel primo quarto d'ora di gara.

A trovare il vantaggio è però l'Olanda: Palestra si perde Poku sulla sinistra, con il giocatore ospite che si inserisce in area e crossa per Fitz-Jim per il tap-in e l'1-0 della squadra Orange.

Al 52' il rigore per l'Italia, con Palestra che si riscatta dopo lo svantaggio riuscendo a procurarsi un penalty in seguito all'intervento di Poku. La gara si accende nuovamente qualche minuto più tardi, con

Banzuzi che viene espulso al 61' per un brutto intervento sul ginocchio di Baldanzi.

Nonostante la superiorità numerica, però, l'Italia non sfonda, neanche dopo una seconda espulsione per l'Olanda. Più decisa e grintosa, la squadra orange ha spinto fino all'ultimo, trovando alla fine un meritato successo arrivato nonostante la situazione di nove contro undici: Bruns, appena entrato, si è fatto trovare pronto per spingere il pallone in rete da pochi passi.