Italia Under 21 a pari punti all'Europeo, il regolamento e come funziona: cosa conta

Spagna U21 vs Italia U21

Italia U21 vs Romania U21

Slovacchia U21 vs Italia U21

Differenza reti, goal segnati e scontri diretti: i criteri in caso di arrivo a pari punti all'Europeo Under 21, Italia nel girone con la Spagna.

Tre partite per provare a raggiungere la fase ad eliminazione diretta dell'Europeo Under 21. Dopo decenni deludenti, l'Italia prova a vincere il torneo e cambiare la propria storia: prima di tutto, però, dovrà superare la fase a gironi.

Otto squadre passano il turno per approdare ai quarti, dunque due per ogni gruppo: l'Italia può dunque accedere al turno successivo come prima o seconda insieme ad una tra Spagna, Romania e i padroni di casa della Slovacchia.

Essendoci solamente tre partite a disposizione, però, è molto probabile che due o più squadre abbiano gli stessi punti. A questo punto, dunque, entrerebbero in gioco i vari criteri in successione, sia per determinare l'eventuale seconda classifica o la capolista che andrà a sfidare nei quarti la seconda del gruppo B (mentre la seconda del girone azzurro sfida la vincente del raggruppamento B).