Italia Under 17-Slovacchia dove vederla: Sito FIGC, Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia U17 vs Slovacchia U17

La Nazionale giovanile azzurra ospita i pari età della Slovacchia nelle qualificazioni agli europei: formazioni e dove seguire la partita in diretta.

Dopo un inizio d'anno difficile, segnato dalle quattro sconfitte subite nelle amichevoli contro Spagna e Francia, la Nazionale italiana Under 17 si prepara al secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee.

Gli ‘Azzurrini’, campioni d’Europa in carica, hanno ceduto il passo agli spagnoli a Coverciano con i risultati di 2-0 e 2-1 a gennaio, mentre a febbraio hanno subito due nette sconfitte contro la Francia a Clairefontaine, con un 2-0 e un pesante 4-0.

L’Italia Under 19 è volata in Croazia per giochersi l’accesso alla fase successiva del torneo continentale.

L'Italia è stata inserita nel Gruppo A1 e farà il suo esordio mercoledì 19 marzo alle 15.30 contro la Slovacchia, nello stadio 'Sveti Josip Radnik' di Sesvete.

La seconda sfida è in programma sabato 22 marzo alle 12 contro l’Ucraina, mentre il girone si chiuderà martedì 25 marzo alle 15.30 con il match contro i padroni di casa croati, entrambi in programma allo stadio 'NK Lucko' di Lucko.

Tutto su Italia-Slovacchia U17: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in diretta tv e streaming.