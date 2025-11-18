Italia U17-Uzbekistan 3-2: azzurri ai quarti del Mondiale, Campaniello vale la qualificazione

L'Italia Under 17 è ai quarti del Mondiale Under 17. Come avvenuto nell'ultima edizione disputata nel 2019, la formazione azzurra di categoria è tra le migliori otto del pianeta. Non qualificata nel 2023, con il torneo 2021 cancellato causa covid, l'Italia può dunque sognare il podio della competizione mai raggiunto prima.
L'Uzbekistan, avversario negli ottavi, è caduto per 3-2, con la doppietta di Campaniello a decidere la qualificazione dell'Italia. La selezione azzurra passa il turno dopo le reti del classe 2008 in forza all'Empoli, nel primo tempo abile a mettere dentro dopo la maldestra respinta in tuffo del portiere avversario Shorikov. Inacio, che ha messo dentro il pallone per il goal di Campaniello, è stato ancora una volta il più pericoloso, luce dell'Italia in questo torneo di scena in Qatar.
Nella ripresa Muradov ha pareggiato il match, prima che lo stesso Campaniello di testa e Iddrisa con un piattone sul secondo palo dopo il cross di Mambuku segnassero le due reti per il passaggio del turno.
Nel prossimo turno l'Italia affronterà una tra Burkina Faso e Uganda, presenti nella stessa parte del tabellone: i quarti, che potrebbero portare alla prima semifinale nel moderno Mondiale Under 17 creato dalla FIFA, si giocheranno il 21 novembre.