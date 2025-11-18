Pubblicità
Thomas CampanielloGetty Images
Francesco Schirru

Italia U17-Uzbekistan 3-2: azzurri ai quarti del Mondiale, Campaniello vale la qualificazione

L'Italia Under 17 è tra le migliori otto del Mondiale, ora i quarti per continuare a sognare: di fronte ci sarà l'Uganda, che ha superato il Burkina Faso.

L'Italia Under 17 è ai quarti del Mondiale Under 17. Come avvenuto nell'ultima edizione disputata nel 2019, la formazione azzurra di categoria è tra le migliori otto del pianeta. Non qualificata nel 2023, con il torneo 2021 cancellato causa covid, l'Italia può dunque sognare il podio della competizione mai raggiunto prima.

L'Uzbekistan, avversario negli ottavi, è caduto per 3-2, con la doppietta di Campaniello a decidere la qualificazione dell'Italia. La selezione azzurra passa il turno dopo le reti del classe 2008 in forza all'Empoli, nel primo tempo abile a mettere dentro dopo la maldestra respinta in tuffo del portiere avversario Shorikov. Inacio, che ha messo dentro il pallone per il goal di Campaniello, è stato ancora una volta il più pericoloso, luce dell'Italia in questo torneo di scena in Qatar.

Nella ripresa Muradov ha pareggiato il match, prima che lo stesso Campaniello di testa e Iddrisa con un piattone sul secondo palo dopo il cross di Mambuku segnassero le due reti per il passaggio del turno.

Nel prossimo turno l'Italia affronterà una tra Burkina Faso e Uganda, presenti nella stessa parte del tabellone: i quarti, che potrebbero portare alla prima semifinale nel moderno Mondiale Under 17 creato dalla FIFA, si giocheranno il 21 novembre.

  • IL TABELLINO DI ITALIA-UZBEKISTAN 3-2

    Marcatori: 19' Campaniello (I), 56' Muradov (U), 68' Campaniello (I), 70' Iddrisa (I), 95' Erimbetov (U)

    ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, Reggiani, De Paoli, Marini (59' Mambuku); Maccaroni (59' Luongo), Prisco (72' Baralla), Steffanoni; Inacio; Elimoghale (58' Lontani), Campaniello (84' Borasio). Allenatore: Favo.

    UZBEKISTAN (4-4-2): Shokirov; Anvarov (74' Saidmurodov), Muradov, Bakhodirkhonov, Musakhanov; Khasanov, Erimbetov, Abdumuminov (46' Khabibullaev), Sodikov (74' Rustamov); Shukurullaev, Sarsenbaev (66' Aliev). Allenatore: Ismoilov.

    Arbitro: Mendez Chavez

    Ammoniti: Abdumuminov (U), Shukurullaev (U)

    Espulsi: Aliev (U)

  • THOMAS CAMPANIELLO

    A siglare la doppietta che vale i quarti è stato Thomas Campaniello, classe 2008 che gioca nell'Empoli.

    Se Inacio è stato fin qui uno dei migliori marcatori del Mondiale Under 17 con quattro goal, Campaniello ha siglato le prime reti nel torneo di categoria.

    Per Campaniello nessuna partita con la prima squadra dell'Empoli in questi primi tre mesi di Serie B, ma 10 minuti giocati in Coppa Italia contro il Genoa.

    Punta centrale, Campaniello ha all'attivo tre partite in Serie A disputate nell'ultima stagione contro Atalanta, Roma e Lazio per un totale di 23 minuti complessivi.

  • LA PRIMA SEMIFINALE?

    L'Italia Under 17 non ha mai superato i quarti nel moderno Mondiale nato nel 2007, mentre in precedenza ha raggiunto le semifinali solo nel 1987.

    All'epoca l'Unione Sovietica conquistò la seconda edizione del torneo ai danni della Nigeria, mentre l'Italia venne sconfitta nella finale terzo-quarto posto contro la Costa d'Avorio.

    Da allora l'Italia ha raggiunto i quarti nel 2009 e nel 2019, deludendo nel resto delle edizioni a cui ha partecipato.

  • IL TABELLONE DEL MONDIALE U17

    QUARTI DI FINALE

    • Portogallo-Svizzera
    • Marocco/Mali-Francia
    • Austria/Inghilterra-Giappone
    • Italia-Burkina Faso

    SEMIFINALI

    • Portogallo/Svizzera-Marocco/Mali/Francia
    • Austria/Inghilterra/Giappone-Italia/Burkina Faso
