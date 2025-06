Italia terza nel girone e ai playoff Mondiali? Non ha neanche la certezza di questa possibilità

La Norvegia è in fuga, Israele a +6 ma con due partite in più: l'Italia deve inseguire, consapevole dei suoi 'limiti'.

Dopo i primi 90 minuti, l'Italia è già alle strette. Sembra assurdo, ma la realtà delle cose è questa: nessuna esagerazione. Il cammino per la qualificazione al prossimo Mondiale è in salita, in virtù del pesantissimo 3-0 nello scontro diretto contro la Norvegia che, nonostante le due partite in più rispetto agli azzurri, ha ottenuto l'en-plein di vittorie nei primi tre turni.

L'Italia è a -9 dal primo posto, l'unico che vale la qualificazione diretta ai Mondiali 2026, e a -6 dal secondo, quello che permetterebbe l'approdo ai playoff in cui verranno definite le ultime otto qualificate europee per il torneo del prossimo anno.

Da regolamento la prima vola ai Mondiali e la seconda ai playoff per i posti residui, ma per l'Italia ci sarebbe in teoria anche la possibilità di approdare agli spareggi con il terzo, tramite la Nations League. Il problema, però, è che la rappresentativa di Spalletti (se rimarrà in sella) ha una classifica da scalare anche in quest'ultimo caso.

E così il secondo posto appare ora il più plausibile, nonostante il +6 di Israele che ha dalla sua due partite in più giocate fin qui.