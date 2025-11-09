Italia U17-Sudafrica dove vederla: Sky, Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni del Mondiale

Due vittorie su due, ora l'ultimo match del girone. L'Italia Under 17 affronta i pari età del Sudafrica nella terza partita del Mondiale di categoria, certa di aver già ottenuto il pass per gli ottavi. Gli ultimi 90 minuti, però, non saranno ininfluenti: una vittoria o un pareggio contro la squadra di Witbooi e compagni varrà il primo posto.

Se l'Italia ha ottenuto due vittorie contro i padroni di casa del Qatar (1-0) e Bolivia (4-0), il Sudafrica è imbattuto nelle due partite precedenti, fermata però 1-1 contro il Qatar dopo aver superato la Bolivia per 3-1. Qualora la Nazionale azzurra, in cui sta brillando Inacio del Borussia Dortmund, riesca a rimanere imbattuta nel girone, dunque evitando di perdere nel terzo match, allora sfiderà la seconda del gruppo B e in particolare una tra Portogallo, Nuova Caledonia e Giappone, con i nipponici come avversaria più probabile.

In terra qatariota i tifosi italiani stanno seguendo con interesse i nuovi calciatori del futuro e potranno farlo in chiaro e gratuitamente anche per la sfida contro il Sudafrica.