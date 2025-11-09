Pubblicità
samuele inacioGetty Images
GOAL

Italia U17-Sudafrica dove vederla: Sky, Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni del Mondiale

Terza partita per la già qualificata Italia: contro il Sudafrica gli azzurrini vogliono ottenere il primo posto in vista degli ottavi del Mondiale Under 17.

Due vittorie su due, ora l'ultimo match del girone. L'Italia Under 17 affronta i pari età del Sudafrica nella terza partita del Mondiale di categoria, certa di aver già ottenuto il pass per gli ottavi. Gli ultimi 90 minuti, però, non saranno ininfluenti: una vittoria o un pareggio contro la squadra di Witbooi e compagni varrà il primo posto.

Se l'Italia ha ottenuto due vittorie contro i padroni di casa del Qatar (1-0) e Bolivia (4-0), il Sudafrica è imbattuto nelle due partite precedenti, fermata però 1-1 contro il Qatar dopo aver superato la Bolivia per 3-1. Qualora la Nazionale azzurra, in cui sta brillando Inacio del Borussia Dortmund, riesca a rimanere imbattuta nel girone, dunque evitando di perdere nel terzo match, allora sfiderà la seconda del gruppo B e in particolare una tra Portogallo, Nuova Caledonia e Giappone, con i nipponici come avversaria più probabile.

In terra qatariota i tifosi italiani stanno seguendo con interesse i nuovi calciatori del futuro e potranno farlo in chiaro e gratuitamente anche per la sfida contro il Sudafrica.

  • ITALIA U17-SUDAFRICA U17: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Italia U17-Sudafrica U17
    • Data: domenica 9 novembre 2025
    • Orario: 16:45
    • Canale TV: Rai Play, FIFA+
    • Streaming: Rai Play, FIFA+
  • FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA U17-SUDAFRICA U17

    ITALIA (4-3-3): Longoni; Iddrissa, Bovio, Reggiani, Marini; Prisco, Marini, Pandolfi, Maccaroni; Inacio, Arena, Lontani. Ct. Favo

    SUDAFRICA: Radebe, Pawa, Mareletse, Hendricks, Els, Witbooi, Booysen, Mothapo, Sekgoto, Bohloko, Dhlamini. Ct. Khumalo

  • ORARIO ITALIA U17-SUDAFRICA U17

    La partita del Mondiale Under 17 tra Italia e Sudafrica si gioca domenica 9 novembre 2026 in Qatar.

    Teatro dell'ultima partita del girone A è il campo 9 del'Aspire Zone, impianto nel distretto di Al Waab (Doha) che ha ospitato anche il Mondiale del 2022.

    La partita della squadra di mister Favo si gioca alle 16:45 italiane.

  • DOVE VEDERE ITALIA U17-SUDAFRICA U17 IN TV

    Italia-Sudafrica del Mondiale Under 17 si può vedere in diretta tv su Raiplay Sport 1, in chiaro, o in alternativa su FIFA+, anche in questo caso gratis.

    Nel primo caso, non essendo presente il canale direttamente in tv, basta collegare un cavo HDMI al proprio televisore, facendo partire la diretta della partita sul proprio notebook, tramite il sito di Raiplay (canale Raiplay Sport 1 tra le dirette).

    Nel secondo caso i possessori di una smart tv che presenta tra le app FIFA+ possono seguire il Mondiale Under 17 semplicemente registrandosi gratuitamente al sito/applicazione, per poi selezionare la gara contro il Sudafrica.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • ITALIA U17-SUDAFRICA U17 IN DIRETTA STREAMING

    • Raiplay
    • FIFA+

    Via cellulare, tablet e computer ci sono due modi per guardare la partita dell'Italia Under 17 al Mondiale. In entrambi i casi in maniera gratuita, basta scegliere il sito o l'app di Raiplay e FIFA+, per poi scegliere tra le dirette proprio la gara contro il Sudafrica.

    Nel caso di Raiplay, per gli utenti che si sono registrati e hanno inserito i propri dati, il canale da selezionare è Raiplay Sport 1.