Italia-Spagna femminile dove vederla: Rai o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia cerca il pass per i quarti degli Europei femminili contro la Spagna: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Quattro punti nelle prime due partite per l'Italia agli Europei femminili: dopo il successo di misura sul Belgio, le azzurre sono state raggiunte sul pari allo scadere dal Portogallo.

Con i tre punti, Girelli e compagne avrebbero festeggiato l'approdo ai quarti con un turno di anticipo: per riuscirci basterà non perdere al cospetto della Spagna, a punteggio pieno e già certa di un posto tra le migliori otto squadre.

L'Italia avrà bisogno di una vittoria, invece, se vorrà chiudere il Gruppo B in prima posizione proprio davanti alle spagnole, reduci dalle goleade rifilate al Portogallo (5-0) e al Belgio (6-2).

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Italia-Spagna femminile: dalle formazioni scelte dai commissari tecnici alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.