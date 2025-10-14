Getty
Italia seconda nel girone di qualificazione ai Mondiali: come funziona il sorteggio dell'eventuale playoff
LA CLASSIFICA: NORVEGIA AVANTI
Con sei successi arrivati in altrettanti incontri, la Norvegia di Haaland è saldamente la prima forza del Gruppo 1 a +6 sull'Italia (che ha disputato una partita in meno) e Israele, il quale rispetto agli azzurri ha una differenza reti peggiore (+4 vs +7).
Proprio quest'ultima è la discriminante in grado di fare la differenza in caso di arrivo a pari punti: abissale quella della Norvegia (+26 contro il +7 della Nazionale), che potrebbe anche permettersi il lusso di perdere lo scontro diretto in programma in Italia dopo aver vinto quello di Oslo a giugno.
- Norvegia 18 punti
- Italia 12*
- Israele 9
- Estonia 3
- Moldavia 0
*una partita in meno
LO SCENARIO PIÙ PROBABILE: ITALIA AI PLAYOFF
Se tutti i pronostici dovessero essere rispettati, la Norvegia volerebbe ai Mondiali senza passare dal temibile playoff che invece interesserebbe la squadra del commissario tecnico Gattuso, già scottata dai precedenti con Svezia e Macedonia del Nord che hanno impedito di staccare il pass per le ultime due edizioni iridate.
Un successo contro Israele consoliderebbe la seconda piazza alle spalle della Norvegia, impegnata a novembre nelle prossime partite. Le ultime due.
COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEI PLAYOFF
Ai playoff si qualificano tutte le seconde classificate dei raggruppamenti più le quattro migliori nazionali (non qualificate direttamente per i Mondiali) dell'ultima edizione di Nations League.
In palio quattro posti che, unitamente ai dodici riservati ai vincitori di ogni girone, rappresentano il 25% dei sedici totali riservati alle nazionali europee.
In caso di playoff, l'Italia sarebbe certa di disputare la semifinale (da disputarsi in gara unica) in casa grazie al ranking FIFA, con la sede dell'eventuale finale che sarebbe determinata dal sorteggio del 20 novembre a Zurigo.
LA SITUAZIONE NEGLI ALTRI GIRONI
Ma cosa sta accadendo negli altri gironi? In otto di questi lo scenario sembra essere ben definito: Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Austria e Inghilterra sono vicine a volare in Nordamerica da prime, mentre negli altri quattro raggruppamenti la situazione è più in bilico.
LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA AI PLAYOFF
Stando alle classifiche attuali, sono Slovacchia, Kosovo, Scozia, Ucraina, Turchia, Ungheria, Polonia, Bosnia, Macedonia del Nord, Albania e Repubblica Ceca le seconde degli altri gruppi.
L'Italia, come detto, sarebbe una delle quattro nazionali teste di serie che nella semifinale casalinga andrebbe ad affrontare una delle quattro migliori di Nations League escluse: che, ad oggi, sarebbero Galles, Romania, Irlanda del Nord e Svezia.
