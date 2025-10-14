Italia seconda nel girone di qualificazione ai Mondiali: come funziona il sorteggio dell'eventuale playoff

Stando alle classifiche attuali, sono Slovacchia, Kosovo, Scozia, Ucraina, Turchia, Ungheria, Polonia, Bosnia, Macedonia del Nord, Albania e Repubblica Ceca le seconde degli altri gruppi.

L'Italia, come detto, sarebbe una delle quattro nazionali teste di serie che nella semifinale casalinga andrebbe ad affrontare una delle quattro migliori di Nations League escluse: che, ad oggi, sarebbero Galles, Romania, Irlanda del Nord e Svezia.