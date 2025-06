Italia-Romania Under 21 dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Italia U21 vs Romania U21

Italia-Romania Under 21 vale la prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

L'Italia Under 21 debutta ufficialmente agli Europei di categoria sfidando la Romania.

Gli azzurrini, guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, sono stati inseriti all'interno del girone A dove figurano anche Slovacchia padrona di casa e la Spagna. Le prime due classificate del raggruppamento accederanno direttamente ai quarti di finale della competizione.

Tutto su Italia-Romania Under 21: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.