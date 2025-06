Italia-Romania Under 21 1-0, pagelle e tabellino: Baldanzi decisivo, Desplanches insuperabile

Il fantasista della Roma firma il goal che vale i primi tre punti, ma è indelebile l'impronta di Desplanches che para un rigore a Munteanu.

Inizia nel miglior modo possibile l'avventura dell'Italia Under 21 agli Europei di categoria in Slovacchia: nel match d'esordio, gli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata hanno superato 1-0 la Romania grazie al goal decisivo del romanista Tommaso Baldanzi.

L'Italia ha trovato il goal valso i primi tre punti in classifica alle porte della prima mezz'ora di gioco: al 26', affondo di Ruggeri sulla corsia di sinistra e scarico al centro per l'accorrente Baldanzi che controlla e con il sinistro batte Sava con una conclusione imparabile. Gli Azzurrini sfiorano il raddoppio a ridosso del 45' con Baldanzi che questa volta veste i panni del rifinitore in favore di Koleosho, la cui conclusione si stampa sul palo. Sono brividi veri, invece, in pieno recupero: nel tentativo di allontanare la sfera, Ndour finisce per colpire Ilie e dopo un prolungato check del VAR viene assegnato il calcio di rigore che uno strepitoso Desplanches para respingendo la conclusione di Munteanu.

Nella ripresa si alzano i ritmi di gioco e dopo il goal del raddoppio, mancato di un soffio da uno scatenato Baldanzi, la Romania si rende pericolosa e trova il pari con Stoica, ma per fortuna dell'Italia il tutto viene neutralizzato da una posizione di fuorigioco che porta all'annullamento del goal. Nel segmento finale l'Italia gestisce il goal di vantaggio, dopo aver colpito un palo con Baldanzi, e conduce la nave in porto con un qualche patema di troppo nel finale: vedasi l'occasionissima sciupata da Mitrov in pieno recupero. Gli Azzurri vincono e salgono a quota 3 punti a braccetto con la Spagna. Casadei e compagni torneranno in campo sabato 14 giugno, sempre a Trnava, contro i padroni di casa della Slovacchia.