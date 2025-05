Italia-Portogallo Under 17 5-6 d.c.r: lusitani in finale agli Europei, azzurrini k.o. ai rigori

L'Italia Under 17 non stacca il pass per la finale degli Europei di categoria: a contendere la vittoria alla Francia sarà il Portogallo.

A un anno di distanza dal trionfo in quel di Cipro, l'Italia è costretta ad abdicare agli Europei Under 17: a contendere la vittoria alla Francia nella finalissima di domenica sarà il Portogallo. Decisivi i calci di rigore e, in particolare, gli errori dei ragazzi di mister Favo che non sfruttano l'opportunità di chiudere la pratica con Maccaroni: di Idrissa, poi, lo scivolone che a oltranza spedisce gli avversari all'ultimo atto del torneo. Il tutto nonostante i due vantaggi azzurri nel corso dei tempi regolamentari, col Portogallo sempre bravo a reagire e a rimettere tutto in equilibrio in vista della lotteria conclusiva. L'articolo prosegue qui sotto