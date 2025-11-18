Italia ai playoff Mondiali, in quale città gioca? Semifinale in casa, l'eventuale finale può essere in Europa

Era nell'aria da tempo, ma per la matematica certezza è stato necessario attendere il match, perso, contro la Norvegia. L'Italia di Gattuso giocherà i playoff per qualificarsi ai Mondiali e dimenticare le ultime due mancate partecipazioni del 2018 e del 2022. Per poter accedere alla Coppa del Mondo 2026, gli azzurri dovranno disputare almeno due partite in gara unica, ovvero la semifinale e la finale degli spareggi.

Previste in gara unica, le partite dei playoff vedranno l'Italia giocare in casa al 100% solamente nella prima, mentre la seconda potrebbe essere disputata sia nuovamente in territorio italiano, sia all'estero.

Il Ranking FIFA, infatti, determina solamente la prima partita, la semifinale che l'Italia può giocare in casa in virtù del 12esimo posto mondiale, il migliore tra le qualificate agli spareggi.