Italia squadra playoff MondialeGetty Images
Francesco Schirru

Italia ai playoff Mondiali, in quale città gioca? Semifinale in casa, l'eventuale finale può essere in Europa

La Nazionale giocherà in casa la semifinale degli spareggi per andare al Mondiale, ma la finalissima in gara unica potrebbe essere giocata all'estero.

Era nell'aria da tempo, ma per la matematica certezza è stato necessario attendere il match, perso, contro la Norvegia. L'Italia di Gattuso giocherà i playoff per qualificarsi ai Mondiali e dimenticare le ultime due mancate partecipazioni del 2018 e del 2022. Per poter accedere alla Coppa del Mondo 2026, gli azzurri dovranno disputare almeno due partite in gara unica, ovvero la semifinale e la finale degli spareggi.

Previste in gara unica, le partite dei playoff vedranno l'Italia giocare in casa al 100% solamente nella prima, mentre la seconda potrebbe essere disputata sia nuovamente in territorio italiano, sia all'estero.

Il Ranking FIFA, infatti, determina solamente la prima partita, la semifinale che l'Italia può giocare in casa in virtù del 12esimo posto mondiale, il migliore tra le qualificate agli spareggi.

  • DOVE GIOCA L'ITALIA? LO STADIO PER LO SPAREGGIO

    La prima partita dell'Italia, contro una tra Irlanda del Nord, Svezia, Romania, Galles e Macedonia del Nord, si giocherà quasi sicuramente a Bergamo.

    Lo stadio dell'Atalanta ospiterà la semifinale playoff degli azzurri, con l'ufficialità della sede che dovrebbe arrivare il 20 novembre, giorno del sorteggio per determinare l'avversaria nella prima partita, o comunque entro fine mese.

    Il discorso per la finalissima, però, è ben diverso.

  • IL SORTEGGIO PER LA FINALE

    L'Italia gioca in casa la semifinale, ma la finale potrebbe essere giocata all'estero.

    Solamente la semifinale, infatti, è determinata dalla posizione nella classifica del Ranking FIFA, mentre la sede della finale è scelta tramite sorteggio, anche questo previsto il 20 novembre.

    Al momento del sorteggio delle otto partite dei playoff, verranno anche sorteggiate le quattro gare da cui arriverà la squadra padrona di casa in finale.

    L'Italia potrebbe dunque giocare in casa la finale, così come potrebbe disputarla in una delle altre undici nazioni qualificate ai playoff, dal Kosovo all'Albania, passando per Irlanda, Repubblica Ceca, Svezia, Romania, Irlanda del Nord, Galles, Slovacchia e Macedonia del Nord.

  • LE DATE DEI PLAYOFF

    Le partite di semifinale dei playoff si giocheranno in due fasce orarie, il 26 marzo: alle ore 18:00 e alle 20.45.

    Stessi orari anche per la finale prevista cinque giorni più tardi, in cui verranno decise le quattro qualificate al Mondiale 2026.

    Nello stesso mese arriveranno anche le ultime qualificate, provenienti dai playoff intercontinentali a cui partecipano tutti i continenti ad eccezione dell'Europa.

  • LE QUALIFICATE AI PLAYOFF

    • Italia
    • Romania
    • Svezia
    • Irlanda del Nord
    • Macedonia del Nord
    • Galles
    • Slovacchia
    • Albania
    • Ucraina
    • Polonia
    • Repubblica Ceca
    • Irlanda
    • Kosovo
    • Spagna/Turchia
    • Danimarca/Scozia
    • Austria/Bosnia
