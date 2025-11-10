Italia-Norvegia, Schjelderup si aspetta di essere condannato: ha condiviso illegalmente un video

Schjelderup sperava di annunciare il suo errore e l'imminente condanna dopo le partite contro Estonia e Italia per evitare una "distrazione non necessaria". Alla fine, però, non ha potuto far altro che svelare quanto successo: "Non è più possibile aspettare".

Solbakken, ct della Norvegia, ha mantenuto Schjelderup in squadra, consapevole di come il suo giocatore si sia pentito: "Ha fatto una cosa incredibilmente sciocca, ma ora la squadra deve prendersi cura di lui. Ha ammesso quanto successo due anni fa e si sta assumendo la responsabilità delle sue azioni. Ho piena fiducia che abbia imparato da questo e che non farà mai più nulla di simile. Si tratta di una situazione difficile per Andreas".

Non è chiaro se Solbakken manderà in campo il classe 2004, che nelle ultime partite della Norvegia ha alternato gare da titolare a quella da subentrato nella ripresa.