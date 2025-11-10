Italia-Norvegia, Schjelderup si aspetta di essere condannato: ha condiviso illegalmente un video

Andreas Schjelderup, 21enne del Benfica e della rappresentativa norvegese, ha dichiarato di essere pronto a prendersi le responsabilità di quanto fatto durante il suo periodo in Danimarca con la maglia del Nordsjælland.
Schjelderup si aspetta di essere condannato nel prossimo periodo per aver "commesso uno stupido errore" quando aveva 19 anni. In un comunicato ufficiale diffuso l'8 novembre, il giocatore del Benfica ha così fatto luce sulle news pubblicate dai media donesi a proposito di un calciatore senza nome accusato di un reato che riguarda il possesso o la condivisione di materiale sessuale con all'interno persone di età inferiore ai 18 anni.
Sette volte in campo con la Norvegia, sotto contratto con il Benfica, Schjelderup dovrebbe comparire in tribunale per la condanna questo mese. Convocato per la partita contro l'Italia, il giovane norvefese ha dichiarato di aver collaborato con le indagini della polizia danese dopo essere stato contattato all’inizio del 2025, "pronto ad affrontare le conseguenze".