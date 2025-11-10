Pubblicità
Schjelderup benfica
Francesco Schirru

Italia-Norvegia, Schjelderup si aspetta di essere condannato: ha condiviso illegalmente un video

Convocato per la partita contro l'Italia, nelle prossime settimane il giovane norvegese è pronto a prendersi "la responsabilità delle sue azioni".

Andreas Schjelderup, 21enne del Benfica e della rappresentativa norvegese, ha dichiarato di essere pronto a prendersi le responsabilità di quanto fatto durante il suo periodo in Danimarca con la maglia del Nordsjælland.

Schjelderup si aspetta di essere condannato nel prossimo periodo per aver "commesso uno stupido errore" quando aveva 19 anni. In un comunicato ufficiale diffuso l'8 novembre, il giocatore del Benfica ha così fatto luce sulle news pubblicate dai media donesi a proposito di un calciatore senza nome accusato di un reato che riguarda il possesso o la condivisione di materiale sessuale con all'interno persone di età inferiore ai 18 anni.

Sette volte in campo con la Norvegia, sotto contratto con il Benfica, Schjelderup dovrebbe comparire in tribunale per la condanna questo mese. Convocato per la partita contro l'Italia, il giovane norvefese ha dichiarato di aver collaborato con le indagini della polizia danese dopo essere stato contattato all’inizio del 2025, "pronto ad affrontare le conseguenze".

  • LA CONDIVISIONE DEL VIDEO

    Schjelderup ammette di aver inoltrato "un video breve a un amico senza pensare" dopo averne guardato i primi secondi, senza seguire il resto del filmato sotto accusa.

    “Quello che ho fatto in Danimarca in quel momento era illegale e non ok. Me ne assumerò la piena responsabilità. Vorrei scusarmi prima di tutto con le persone colpite dal video. Poi ai miei amici, familiari, datori di lavoro, paese e tutti i tifosi che ho deluso".

    “Vorrei poter tornare indietro nel tempo e cambiare il mio errore. Non ho mai fatto nulla di illegale prima, o sono stato coinvolto con la polizia, quindi sono stato sotto shock per molto tempo".

    "Spero che si possa imparare dal mio errore, così da non guardare o diffondere video con contenuti dannosi o offensivi. Il reato per cui sarò condannato non riflette su chi sono come persona e su ciò che rappresento".

  • PRIMA DI ITALIA ED ESTONIA

    Schjelderup sperava di annunciare il suo errore e l'imminente condanna dopo le partite contro Estonia e Italia per evitare una "distrazione non necessaria". Alla fine, però, non ha potuto far altro che svelare quanto successo: "Non è più possibile aspettare".

    Solbakken, ct della Norvegia, ha mantenuto Schjelderup in squadra, consapevole di come il suo giocatore si sia pentito: "Ha fatto una cosa incredibilmente sciocca, ma ora la squadra deve prendersi cura di lui. Ha ammesso quanto successo due anni fa e si sta assumendo la responsabilità delle sue azioni. Ho piena fiducia che abbia imparato da questo e che non farà mai più nulla di simile. Si tratta di una situazione difficile per Andreas".

    Non è chiaro se Solbakken manderà in campo il classe 2004, che nelle ultime partite della Norvegia ha alternato gare da titolare a quella da subentrato nella ripresa.

  • RIMOSSO DALLA NORVEGIA?

    Solbakken e la Norvegia hanno supportato Schjelderup dopo che questi ha collaborato con le autorità danesi, ma a Oslo, Bergen e dintorni si discute sul suo possibile allontanamento dalla squadra per le partite di novembre.

    La maggior parte dei tifosi, però, crede che Schjelderup debba essere aiutato dalla Norvegia e non abbandonato, considerando come la condanna per quanto successo in Danimarca arriverà in ogni caso, come del resto ammesso dallo stesso giovane giocatore del Benfica.

    Schjelderup è nel giro della massima rappresentativa da oltre un anno e in teoria dovrebbe essere convocato anche per il Mondiale 2026.