Italia e Norvegia a pari punti, chi va al Mondiale? Regolamento e come funziona per qualificarsi

Differenza reti, scontri diretti, goal segnati: Norvegia-Italia 3-0 è stato un guaio per gli azzurri da diversi punti di vista.

Archiviata la brutta sconfitta di Oslo, in cui Spalletti ha di fatto cancellato ogni possibilità di proseguire sulla panchina azzurra, l'Italia gioca in Moldavia la sua seconda partita di qualificazione al Mondiale 2026. A -9 dalla vetta occupata dalla Norvegia, impegnata contro l'Estonia per provare ad allungare sulla Nazionale italiana o al massimo per mantenere la stessa distanza, la squadra che nei prossimi giorni finirà nelle mani di Spalletti o di Pioli non può più sbagliare.

Consapevole di come solamente il primo posto porti effettivamente al Mondiale direttamente senza passare dai traumatici playoff, l'Italia farà di tutto per provare ad ottenere la vetta, con il secondo posto che in ogni caso permetterà di avere una seconda chance nei tanto temuti spareggi.

L'Italia deve correre, la Norvegia vuole resistere: e se le due squadre arrivassero a pari punti dopo l'ottava e ultima giornata?