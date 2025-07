Norvegia-Italia femminile dove vederla: Rai, Sky o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Norvegia vs Italia

Qualificata alla fase ad eliminazione diretta dell'Europeo, l'Italia femminile sfida ora una delle squadre più importanti del torneo: la Norvegia.

Ci sono voluti dodici anni, ma alla fine l'Italia femminile ha superato la fase a gironi dell'Europeo. Seconda alle spalle della Spagna, che ha chiuso il gruppo B battendo le azzurre per 3-1, la squadra di Soncin sfiderà ora la Norvegia nei quarti del torneo. Tra le migliori squadre della competizione, la Norvegia arriva ai quarti dopo aver vinto agevolmente il gruppo A con tre vittorie su tre.

L'Italia non parte favorita nel nuovo turno dell'Europeo, ma Girelli e compagne proveranno a fare la storia ed avanzare nel torneo femminile che sta facendo registrare numeri record in termini di spettatori in Svizzera, sede della competizione 2025.

Di scena allo Stade de Genève di Ginevra, Norvegia femminile contro Italia femminile permetterà ad una delle due squadre di accedere in semifinale, nella parte opposta del tabellone a Spagna e Germania.