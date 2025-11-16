Italia-Norvegia 1-4, pagelle e tabellino: Nusa e Haaland dominano la ripresa, azzurri ai playoff

Nessuna sorpresa, nessun colpo di scena. L'Italia si qualifica ai playoff dopo l'1-4 milanese contro la Norvegia, mentre la squadra di Haaland giocherà i Mondiali per la prima volta in ventisette anni. A San Siro non è arrivato l'impensabile 9-0 che avrebbe permesso agli azzurri di evitare i temutissimi spareggi, nuovamente nel destino della Nazionale dopo i deludenti precedenti pre-2018 e 2022.

Il 20 novembre, ora, l'Italia conoscerà l'avversaria in semifinale (una tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord, più una tra Galles e Macedonia del Nord) e la partita da cui arriverà l'eventuale sfidante in finale. A marzo gli spareggi, a giugno si giocherà il Mondiale più grande di sempre con ben 48 rappresentative in gioco.

Venendo alla partita, l'Italia ha meritato il vantaggio nel primo tempo, sfiorando a più riprese il raddoppio. Protagonista assoluto Pio Esposito, così come i compagni dell'Inter sempre al centro del gioco: sull'asse nerazzurra la squadra di Gattuso ha sbloccato il match al minuto 11, con il cross di Dimarco e la bella difesa del pallone del compagno tramutata in rete.

Non pervenuta invece la Norvegia, che dopo aver dominato il gruppo non ha mai tirato nello specchio o creato occasioni realmente pericolose dalle parti di Gigio Donnarumma.

Consapevole di non rischiare praticamente nulla in termini di qualificazione, la squadra di Solbakken ha tirato probabilmente i remi in barca, evitando di strafare a San Siro. Nella ripresa, però, gli ospiti si sono sciolti, trovando il pareggio al 63' con Nusa: un gran mancino al culmine di una bella azione centrale in cui l'Italia ci ha capito ben poco.

A quel punto i padroni di casa si sfaldano e Haaland, fin lì invisibile, sfrutta le prime occasioni della gara: conclusione vincente da centro area su assist del neo-entrato Bobb e doppietta personale due minuti più tardi sul tocco di Thorsby, con la ripartenza scandinava arrivata dopo un errore di Bastoni sulla trequarti. C'è gloria anche per Larsen, subito in goal dopo essere entrato: al 94' il poker ospite.

La Norvegia va ai Mondiali da imbattuta, l'Italia chiude seconda e a -6.