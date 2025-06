Italia-Moldavia dove vederla: Rai, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Secondo impegno nelle qualificazioni mondiali per l'Italia che ospita la Moldavia: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Seconda uscita per l'Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno: azzurri di scena a Reggio Emilia contro la Moldavia.

Gli azzurri di Spalletti hanno esordito sul campo della Norvegia incassando una clamorosa sconfitta: a Oslo, gli Azzurri sono stati travolti per 3-0 dai goal di Sorloth, Nusa e Haaland.

Anche la Moldavia è a quota zero punto, avendo perso le prime due uscite ufficiali nel girone I contro Norvegia e Estonia.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Italia-Moldavia: dalle formazioni scelte dai due commissari tecnici alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.