Italia-Inghilterra femminile dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole di lusso per l'Italia femminile contro l'Inghilterra: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Seconda amichevole in pochi giorni per l'Italia femminile: dopo aver pareggiato per 0-0 contro l'Irlanda, le azzurre sono attese dal probante impegno al cospetto dell'Inghilterra campione d'Europa e vicecampione del mondo in carica.

La sfida all'Irlanda ha segnato l'addio alla Nazionale di Sara Gama: per lei 7 reti in 135 presenze, che la rendono la quarta giocatrice più presente di sempre in azzurro.

Inghilterra reduce da un perentorio 7-2 rifilato all'Austria: protagonista Bethany Mead con una doppietta.

Di seguito tutte le info su Italia-Inghilterra femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.