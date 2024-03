Italia agli Europei senza Under 21? Chi può essere convocato e su quali giovani punteranno Spagna, Francia, Germania e Inghilterra

Scalvini e Udogie possono essere gli U21 dell'Italia ad Euro 2024. Le favorite possono puntare invece su 18enni, 17enni e persino 16enni titolari.

Il countdown è partito. Tra meno di tre mesi, infatti, prenderà il via l'Europeo 2024 in Germania, tre anni dopo la vittoria dell'Italia a Wembley.

Dopo aver fallito l'accesso al Mondiale qatariota e aver visto Roberto Mancini salutare per dirigersi in Arabia Saudita, la Nazionale azzurra giocherà Euro 2024 provando a svolgere il ruolo di sorpresa al cospetto alle favorite Francia, Germania e Spagna. Insomma, le solite note.

Ultimi dubbi per Spalletti, che dovrà limare la rosa per raggiungere il numero di 23 giocatori convocati per Euro 2024. L'Italia non potrà contare sull'infortunato Berardi e valuta nuovi volti nei vari reparti. Nuovi volti che si stanno mettendo in mostra nel 2023/2024 dopo anni di gavetta. Nuovi volti che fino ad oggi non erano mai riusciti ad avere l'attenzione del ct azzurro o dei suoi predecessori.

L'Italia potrebbe presentarsi ai nastri di partenza come una squadra non giovanissima, ma nemmeno troppo avanti con l'età. Il dubbio riguarda gli Under 21, che potrebbero mancare quasi completamente.

NXGN, I MIGLIORI TALENTI DEL MONDO

Nonostante in molti spingano per una convocazione a sorpresa di Pafundi, devastante con l'Under 19, difficilmente il talento del Losanna (in prestito dAll'Udinese) partirà per la Germania.