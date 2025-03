Italia-Germania dove vederla: Rai, DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Italia e Germania si affrontano a San Siro per l’andata dei quarti della Nations League: dove vedere la gara in tv e in streaming e le formazioni.

Torna la Nations League con i quarti di finale. La Nazionale di Luciano Spalletti ospita a San Siro la Germania per la gara d’andata. L’Italia torna in campo dopo oltre quattro mesi dall’ultima partita ufficiale, persa 3-1 contro la Francia proprio a San Siro, una sconfitta che non ha pregiudicato l’ingresso tra le prime otto e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Quello del ‘Meazza’ sarà il primo di due atti: il ritorno è previsto domenica 23 marzo al Signal Iduna Park di Dortmund, sfida che decreterà chi tra Italia e Germania volerà in semifinale di Nations League. L'articolo prosegue qui sotto La sfida tra Italia e Germania ha radici profonde, con un bilancio storico che vede gli Azzurri in vantaggio con 16 vittorie contro le 10 della Germania e 15 pareggi. Tutto su Italia-Germania: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in streaming.