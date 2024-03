Italia-Ecuador, quale squadra gioca alla Red Bull Arena? Stadio protagonista in MLS, ma per i Mondiali non è stato scelto

Italia-Ecuador di scena alla Red Bull Arena di Harrison, nell'area metropolitana di New York: protagonista in MLS, assente ai Mondiali del 2026.

Seconda e ultima amichevole in questa finestra di fine marzo per l'Italia, di scena negli Stati Uniti per affrontare l'Ecuador dopo aver battuto il Venezuela.

Sfida in programma alla 'Red Bull Arena' di Harrison, comune sito nella Contea di Hudson nel New Jersey, facente parte dell'area metropolitana di New York.

Un impianto tra i più conosciuti per quanto riguarda il contesto della MLS, che però non sarà presente ai Mondiali 2026 tra gli stadi designati a ospitare gli incontri in territorio americano.