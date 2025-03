Italia-Belgio Under 18 dove vederla: Rai, Sky o Sito FIGC? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo la vittoria nella prima partita firmata Iddrissou, l'Italia Under 18 affronta nuovamente i pari età del Belgio in trasferta.

Un mese dopo la sconfitta di misura contro i pari età dell'Ungheria, l'Italia Under 18 è scesa in campo contro il Belgio per la prima delle due partite previste a marzo. Iddrissou ha permetto alla Nazionale di ottenere il primo successo del 2025, a tre giorni dalla seconda sfida nuovamente di scena al al Proximus Basecamp di Tubize.

Il 24 marzo va in scena la seconda Italia-Belgio, fondamentale per testare i nuovi talentini convocati dal commissario tecnico Franceschini: "Sono molto soddisfatto, perché, al di là del risultato, che è importante e che dà morale, abbiamo offerto un'ottima prestazione, giocando con coraggio sia con che senza palla" ha detto il selezionatore dopo il successo firmato Idrissou.

La partita tra Italia e Belgio, prevista alle 12:00 di lunedì, sarà visibile in diretta tv e streaming? La prima non è stata di fatto trasmessa da alcuna emittente, nonostante la voglia dei tifosi di vedere live i futuri campioncini della Serie A.