L'Italia pianifica il futuro: amichevole contro la Turchia prima degli Europei

L'Italia sfiderà la Turchia a ridosso dell'inizio degli Europei in Germania: appuntamento al 'Dall'Ara' di Bologna.

Mancano ancora quattro mesi al calcio d'inizio di Euro 2024, di scena in Germania: l'Italia campione in carica proverà a difendere il titolo conquistato nel 2021 in un girone comprendente Spagna, Croazia e Albania.

Prima del via alle danze, però, gli azzurri saranno impegnati in un'amichevole di preparazione alla rassegna continentale, contro un'altra nazionale qualificatasi per il torneo.

Stiamo parlando della Turchia di Hakan Calhanoglu e Vincenzo Montella, divenuto commissario tecnico lo scorso settembre al posto di Stefan Kuntz.