Iscrizioni in Serie C: il Brescia vuole presentare la domanda e il Ravenna spera, cosa succede

Il Brescia potrebbe presentare la domanda d'iscrizione alla prossima Serie C: uno scenario che può sorridere al Ravenna.

Non si è ancora definito del tutto il quadro delle partecipanti alla prossima Serie C, complice la situazione vissuta dal Brescia di Massimo Cellino.

Il club lombardo è stato punito con 4 punti di penalizzazione in B per mancati pagamenti, sanzione che ha determinato la retrocessione: ora è corsa contro il tempo per provare a iscrivere la storica società lombarda quantomeno in terza divisione.

Uno scenario che potrebbe fare il gioco del Ravenna, tornato improvvisamente a sperare in un ripescaggio che avrebbe del clamoroso.